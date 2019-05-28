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Новости. Происшествия
07:25, 28 Мая 2019

ВИДЕО: В Петрозаводске автомобиль наехал на ребёнка


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ДТП произошло накануне на Комсомольском проспекте.

Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, авария с участием пешехода и легкового автомобиля произошла накануне около 14 часов на Комсомольском проспекте, в районе пересечения с проспектом Александра Невского.

Легковой автомобиль выезжал на Комсомольский проспект из межквартального проезда, совершая правый поворот. В это же время группа пешеходов пересекала проезжую часть Комсомольского проспекта по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, справа налево по ходу движения транспортного средства. 

Видеокамера компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.

 

Комментарии

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User
2019-05-28 09:12:20
Совсем водятел слепой, прямо в пеших едет.
Гость
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