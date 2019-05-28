ВИДЕО: В Петрозаводске автомобиль наехал на ребёнка

ДТП произошло накануне на Комсомольском проспекте.

Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, авария с участием пешехода и легкового автомобиля произошла накануне около 14 часов на Комсомольском проспекте, в районе пересечения с проспектом Александра Невского.

Легковой автомобиль выезжал на Комсомольский проспект из межквартального проезда, совершая правый поворот. В это же время группа пешеходов пересекала проезжую часть Комсомольского проспекта по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, справа налево по ходу движения транспортного средства.

Видеокамера компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.