ВИДЕО: В Петрозаводске автомобиль наехал на ребёнка

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ДТП произошло накануне на Комсомольском проспекте.
Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, авария с участием пешехода и легкового автомобиля произошла накануне около 14 часов на Комсомольском проспекте, в районе пересечения с проспектом Александра Невского.
Легковой автомобиль выезжал на Комсомольский проспект из межквартального проезда, совершая правый поворот. В это же время группа пешеходов пересекала проезжую часть Комсомольского проспекта по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, справа налево по ходу движения транспортного средства.
Видеокамера компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.
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