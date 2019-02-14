08:20, 14 Февраля 2019
ВИДЕО: В Петрозаводске два человека пострадали в ДТП, которое устроил пенсионер
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Столкновение двух легковых автомобилей случилось на пересечении Октябрьского проспекта и ул. Мурманская.
По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, 13 февраля в 10.10 водитель 1940 года рождения на Renault Symbol при запрещающем сигнале светофора выехал на перекресток, где столкнулся с Volkswagen Polo.
Пострадали оба водителя. Им назначено амбулаторное лечение.
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