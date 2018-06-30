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Новости. Происшествия
18:22, 30 Июня 2018
фото: "Вконтакте"

ВИДЕО: В Петрозаводске идет эвакуация торговых центров

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В карельской столице началась эвакуация посетителей из всех крупных торговых центров города.

Посетители торгового центра "Лотос Plaza" были эвакуированы по тревоге. В здании торгового центра по громкой связи прозвучало объявление о сложившейся чрезвычайной ситуации. Сейчас территория торгового центра по периметру окружена сотрудниками ГИБДД.

Очевидцы утверждают, что эвакуированы также посетители "Макси" и "Тетриса"

Источник в силовых органах Карелии пояснил, что причиной эвакуации в торговых центрах стали звонки телефонного хулигана.Подозреваемый на данный момент не задержан. Проверки в торговых центрах завершены. Никакой угрозы для  посетителей данных объектов нет.

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Комментарии

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trampampam
2018-06-30 18:40:13
Гонят людей на набережную... А то попрятались в тепле в торговых центрах и праздновать день города не хотят....
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