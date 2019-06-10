08:55, 10 Июня 2019
ВИДЕО: В Петрозаводске из кузова самосвала прямо на дорогу высыпался песок с камнями
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Инцидент произошел 9 июня на Древлянке.
На Лососинском шоссе около пешеходного перехода в районе дома №30 в 13.11 из кузова самовала высыпалась земля с камнями.
Через несколько часов асфальт помыли.
Камера наружного видеонаблюдения "Сампо" зафиксировала момент происходящего.
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