ВИДЕО: В Петрозаводске малыш под присмотром взрослых нарушил ПДД

Маленький ребенок на трехколесном велосипеде пересек проезжую часть по пешеходному переходу в нарушение ПДД.

В объектив камеры видеорегистратора попал момент, как на перекрестке пр.Ленина-ул.Анохина маленький ребенок проехал по пешеходному переходу на велосипеде.

В ГИБДД Петрозаводска напомнили, что пересекать проезжую часть по пешеходному переходу на велосипеде запрещено.

Необходимо спешиться и катить велосипед рядом с собой.

"Учите своих детей безопасности на дороге с раннего детства", - советуют сотрудники Госавтоинспекции.