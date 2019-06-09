ВИДЕО: На улице в Петрозаводске мужчина выгуливал змею

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Петрозаводчанка выложила в сеть фото и видео, на которых мужчина гуляет по улице со своей змеей по имени Ганнибал Лектер.
Мужчина рассказал, что кормит домашнего питомца крысами.
"Обычный летний день, улица Московская, гуляют по бульвару люди, собаки, коты и вороны. Вышел со своим товарищем на прогулку Владимир, имя питомца – Ганнибал Лектер. Вместе живут уже несколько лет, как сожители, – никто никому не мешает. Владимир моет змею раз в неделю и после каждой прогулки, кормит раз в неделю-полторы. Рассказывает, как избавил с помощью Ганнибала многих людей от фобии змей, с радостью даёт его гладить", – написала у себя на странице "ВКонтакте" известная ведущая мероприятий Александра Сухова.
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