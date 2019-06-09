ВИДЕО: На улице в Петрозаводске мужчина выгуливал змею

Петрозаводчанка выложила в сеть фото и видео, на которых мужчина гуляет по улице со своей змеей по имени Ганнибал Лектер.

Мужчина рассказал, что кормит домашнего питомца крысами.



Александра Сухова

"Обычный летний день, улица Московская, гуляют по бульвару люди, собаки, коты и вороны. Вышел со своим товарищем на прогулку Владимир, имя питомца – Ганнибал Лектер. Вместе живут уже несколько лет, как сожители, – никто никому не мешает. Владимир моет змею раз в неделю и после каждой прогулки, кормит раз в неделю-полторы. Рассказывает, как избавил с помощью Ганнибала многих людей от фобии змей, с радостью даёт его гладить", – написала у себя на странице "ВКонтакте" известная ведущая мероприятий Александра Сухова.