ВИДЕО: В Петрозаводске пес показал, как надо переходить дорогу

Сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии" разместил забавное видео, как пес переходит дорогу по зебре.

Перед тем как перейти дорогу по пешеходному переходу, убедись в том, что водитель тебя заметил. Машина остановилась – значит, можно идти. Некоторым пешеходам неплохо бы поучиться у этого пса, он все правильно сделал!

Видео: Алесей Мамонтов.