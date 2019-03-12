ВИДЕО: В Петрозаводске пожарные четыре часа тушили двухэтажный дом

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В Петрозаводске накануне вечером произошел серьезный пожар в неэксплуатируемом здании на улице Кутузова. Причиной стал поджог.
Как сообщили в региональном Управлении МЧС, сообщение о пожаре поступило накануне вечером в 18.41. Пожарно-спасательное подразделение Петрозаводска (в составе 8 человек и 2 единиц техники) привлекалось для ликвидации пожара в неэксплуатируемом строении по адресу: Петрозаводск, ул. Кутузова, 53а.
Здание было полностью охвачено огнем. Судя по информации из открытых источников, когда-то в нем располагались различные фирмы и организации.
Пожар удалось ликвидировать через четыре часа – в 22.30.
Причина – поджог.
Виновный, ущерб устанавливаются.
Для ликвидации подразделения привлекались по рангу 1 БИС. На место пожара выезжал дежурный по УГО ЧС.
Очевидцы засняли, как пожарные боролись с огнём.
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