Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Происшествия
08:20, 12 Марта 2019
фото: Управление МЧС по Карелии

ВИДЕО: В Петрозаводске пожарные четыре часа тушили двухэтажный дом

Загрузка...

В Петрозаводске накануне вечером произошел серьезный пожар в неэксплуатируемом здании на улице Кутузова. Причиной стал поджог.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, сообщение о пожаре поступило накануне вечером в 18.41. Пожарно-спасательное подразделение Петрозаводска (в составе 8 человек и 2 единиц техники) привлекалось для ликвидации пожара в неэксплуатируемом строении по адресу: Петрозаводск, ул. Кутузова, 53а.

Здание было полностью охвачено огнем. Судя по информации из открытых источников, когда-то в нем располагались различные фирмы и организации.

Пожар удалось ликвидировать через четыре часа – в 22.30.

Причина – поджог.

Виновный, ущерб устанавливаются.

Для ликвидации подразделения привлекались по рангу 1 БИС. На место пожара выезжал дежурный по УГО ЧС.

Очевидцы засняли, как пожарные боролись с огнём.

 

 

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2019-03-12 11:25:48
Пожар и похороны - любимые зрелища у людей.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.03.2019, 13:10
В Москве умер актер Владимир Этуш
05.03.2019, 13:05
Любовь прошла, никто не вспоминает
10.03.2019, 14:30
Под Петрозаводском столкнулись две легковушки
05.03.2019, 11:56
"За школу и садик будем воевать!"
10.03.2019, 11:00
Крупное ДТП произошло на севере Карелии
07.03.2019, 14:07
"Люцифер" и "Краснопуз"

Аналитика

11.03.2019 15:47
Политкухня
Большие машины – большие проблемы 2
Въезд большегрузов в центр города могут запретить в Петрозаводске.
"Противостояние – надуманное" 3
11.03.2019 15:02
"Населению нужно максимально активизироваться и сплотиться" 3
11.03.2019 12:26
Экономика нового мышления 2
11.03.2019 12:03
"Люцифер" и "Краснопуз" 2
07.03.2019 14:07
Вся аналитика

Чтиво

11.03.2019 11:04
Личное мнение
Приспособление во всем 10
Нынешний чиновник — это поиск бесконечного получения одобрения, считает политолог Олег Реут.
Символ прошлого 11
06.03.2019 13:45
Сколько стоит наше здоровье
01.03.2019 12:07
Офтальмологический центр Карелии – 24 часа
28.02.2019 19:31
архив чтиво

Медиа

Огнемет на Масленице в Петрозаводске
11.03.2019 12:42
все фото и видео

Опрос

Будете ли вы поститься?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»