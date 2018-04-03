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Новости. Криминал
12:20, 03 Апреля 2018

ВИДЕО: В Петрозаводске разыскивают мужчину, повредившего чужой автомобиль

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Инцидент произошел осенью на Древлянке.

Как сообщили в МВД Карелии, в сентябре прошлого года неизвестный повредил чужой автомобиль в Петрозаводске в переулке Попова. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 Уголовного кодекса РФ. 

В распоряжение полицейских Отдела полиции №3 УМВД России по Петрозаводску поступила видеозапись случайного свидетеля данного происшествия. В настоящее время ведется розыск подозреваемого. 

Всех, кто узнал разыскиваемого или имеет информацию о его местонахождении, просят сообщать по телефонам: 8-999-094-55-97 или 8(8142)755-000. 

Конфиденциальность гарантируется.

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