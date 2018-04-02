ВИДЕО: В Петрозаводске снимают криминальную драму

В Сети появился трейлер криминальной драмы "Деньги", которую снимает 32-летний петрозаводчанин Александр Хаакана.

Фильм "Деньги" рассказывает историю фрилансера Александра (его играет актер театра "Творческая мастерская" Александр Галиев), который неожиданно находит набитый долларами дипломат. Это обстоятельство запускает цепь событий с неожиданным финалом.

Если судить по трейлеру (см. ниже), нас ждет не просто интересное, но и качественное кино – удивительно, что снято оно любителем. Хаакана – военнослужащий, который снимает фильмы в свободное от службы время.

"Кино – это не моя работа, это моя инициатива и мой интерес", - говорит он.

Как Хаакана снимает свои фильмы и кто его вдохновляет - в материале "Столицы на Онего".