ВИДЕО: В Петрозаводске снимают криминальную драму

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В Сети появился трейлер криминальной драмы "Деньги", которую снимает 32-летний петрозаводчанин Александр Хаакана.
Фильм "Деньги" рассказывает историю фрилансера Александра (его играет актер театра "Творческая мастерская" Александр Галиев), который неожиданно находит набитый долларами дипломат. Это обстоятельство запускает цепь событий с неожиданным финалом.
Если судить по трейлеру (см. ниже), нас ждет не просто интересное, но и качественное кино – удивительно, что снято оно любителем. Хаакана – военнослужащий, который снимает фильмы в свободное от службы время.
"Кино – это не моя работа, это моя инициатива и мой интерес", - говорит он.
Как Хаакана снимает свои фильмы и кто его вдохновляет - в материале "Столицы на Онего".
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