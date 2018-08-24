ВИДЕО: В Петрозаводске столкнулись два внедорожника

На улице Зайцева столкнулись автомобили.

ДТП с участием Renault Duster и Mitsubishi Outlander произошло на пересечении улиц Мелентьевой и Зайцева. Автомобили двигались по улице Зайцева в противоположных направлениях.

От столкновения автомобили развернуло на проезжей части и отбросило на полосу встречного движения, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Аварию зафиксировали камеры компании "Ситилинк".

Видеокамера социального проекта "Мой дом" компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.