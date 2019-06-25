ВИДЕО: В Петрозаводске упавшее дерево перегородило тротуар

Очевидцы засняли, как жители Петрозаводска вынуждены перелезать через упавшее дерево, чтобы пройти по тротуару на Первомайском проспекте.

"На моих глазах на Первомайском проспекте упало дерево, - сообщает жительница города в группе ДТП Петрозаводска и Карелии. - Перегородило дорогу, задело автомобиль. Два дня назад здесь же упало еще одно дерево. В общем, ходите осторожнее по Первомайке, много аварийных деревьев. И машины лучше здесь пока не парковать".