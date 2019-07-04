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Новости. Происшествия
09:06, 04 Июля 2019
фото: Кадр из видео

ВИДЕО: В Петрозаводске велосипедист сбил пешехода и сбежал

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Инцидент произошел 3 июля на пересечении улиц А.Невского и Мерецкова.

В 12.00 велосипедист ехал по проезжей части и сбил переходящую пешеходный переход женщину. Инцидент произошел, когда мужчина начала объезжать прохожих. 

С места происшествия велосипедист скрылся, не извинившись, сообщили в "ДТП ПТЗ". 

Женщине помог подняться и добраться домой проходящий  мимо мужчина. 

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Комментарии

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кир
2019-07-04 11:50:13
Их-за вашего пофигизма они расплодились.
Беня
2019-07-04 11:45:17
Сглазили перекресток, неспокойно на нем стало, порча на нем. Я его теперь бояться буду. :) :) :)
Мизантроп
2019-07-04 11:52:41
Беня, Да, мой любимый перекресток.
Ашот
2019-07-04 11:02:36
И помог только один человек, а остальное стояло и смотрело ... про велосипедиста ваще молчу ... некоторые летают как с веником в одном месте .... то ли мозгов нет, то ли бессмертные они
Leopol'd
2019-07-04 10:48:31
Скрылся с места ДТП!
Он ехал как транспортное средство, сбил пешехода на переходе, на разрешающий сигнал. Это не обращая внимание на то, что поворачивал налево, на многополосной дороге, что тоже запрещено для велосипеда!
Не знаешь правил - не води!
asusls
2019-07-04 10:06:32
моральный
ppppp
2019-07-04 09:28:42
Отморозок ... еще один ...
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