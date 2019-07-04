ВИДЕО: В Петрозаводске велосипедист сбил пешехода и сбежал

Инцидент произошел 3 июля на пересечении улиц А.Невского и Мерецкова.

В 12.00 велосипедист ехал по проезжей части и сбил переходящую пешеходный переход женщину. Инцидент произошел, когда мужчина начала объезжать прохожих.

С места происшествия велосипедист скрылся, не извинившись, сообщили в "ДТП ПТЗ".

Женщине помог подняться и добраться домой проходящий мимо мужчина.