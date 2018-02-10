ВИДЕО: В Петрозаводске водитель на "легковушке" не смог проскочить левый поворот

Авария с участием двух автомобиль произошла на улице Лыжной.

В минувшую пятницу 9 в 14.25 на пересечении улиц Балтийская, Лыжная и Ломоносова столкнулись два автомобиля, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

ДТП произошло на регулируемом перекрёстке.

Один из участников ДТП совершал левый поворот, выезжая с улицы Балтийской на улицу Лыжную, в сторону центра.

В это же время второй автомобиль двигался в прямом направлении по улице Лыжная вверх.

Левый поворот водителю белой "легковушки" не удался.