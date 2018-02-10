09:47, 10 Февраля 2018
ВИДЕО: В Петрозаводске водитель на "легковушке" не смог проскочить левый поворот
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Авария с участием двух автомобиль произошла на улице Лыжной.
В минувшую пятницу 9 в 14.25 на пересечении улиц Балтийская, Лыжная и Ломоносова столкнулись два автомобиля, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".
ДТП произошло на регулируемом перекрёстке.
Один из участников ДТП совершал левый поворот, выезжая с улицы Балтийской на улицу Лыжную, в сторону центра.
В это же время второй автомобиль двигался в прямом направлении по улице Лыжная вверх.
Левый поворот водителю белой "легковушки" не удался.
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