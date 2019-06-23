ВИДЕО: В Петрозаводске водитель, объезжая ямы, устроил ДТП на встречке

Авария произошла на перекрестке улицы Ленинградской и Октябрьского проспекта.

В паблике ДТП ПТЗ опубликовали видео аварии у дома №12 по Ленинградской. ДТП попало в объектив камеры компании "Сампо.ру".

"Объезжая ямы, видимо, забыл, что выехал на встречку», - прокомментировал очевидец, приславший видео.

Многие водители посочувствовали виновнику ДТП.

"Уже поднимался вопрос этого участка. Можно, конечно, тысячу раз все на водителей скинуть, но пока там будет дорога как после бомбежки, водители будут нарушать правила именно тут по встречке. Вся права полоса разбита", - пишут петрозаводчане в комментариях в паблике.