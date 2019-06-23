ВИДЕО: В Петрозаводске водитель, объезжая ямы, устроил ДТП на встречке

Новости по теме
Загрузка...
Авария произошла на перекрестке улицы Ленинградской и Октябрьского проспекта.
В паблике ДТП ПТЗ опубликовали видео аварии у дома №12 по Ленинградской. ДТП попало в объектив камеры компании "Сампо.ру".
"Объезжая ямы, видимо, забыл, что выехал на встречку», - прокомментировал очевидец, приславший видео.
Многие водители посочувствовали виновнику ДТП.
"Уже поднимался вопрос этого участка. Можно, конечно, тысячу раз все на водителей скинуть, но пока там будет дорога как после бомбежки, водители будут нарушать правила именно тут по встречке. Вся права полоса разбита", - пишут петрозаводчане в комментариях в паблике.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
16.06.2019, 17:57
17.06.2019, 07:15
16.06.2019, 09:01
17.06.2019, 13:37
20.06.2019, 09:15
18.06.2019, 12:46
Аналитика
21.06.2019 15:02
Капитал
Санаторию "Марциальные воды" грозит банкротство на фоне растущих финансово-хозяйственных проблем, нарушений и обысков ФСБ.
20.06.2019 16:22
20.06.2019 09:15
17.06.2019 15:23
17.06.2019 13:37
Чтиво
21.06.2019 13:23
Личное мнение
Замена политического лидера в современной России – это, как правило, недемократический трансфер, и в регионах, и на уровне всей страны.
13.06.2019 10:56
11.06.2019 14:31
Медиа
22.06.2019 13:24
Опрос
Поддерживаете ли вы идею установить стелу воинской славы вместо Дерева дружбы?
Комментарии