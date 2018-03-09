ВИДЕО: В Петрозаводске водитель остановился, чтобы перевести ребенка через дорогу

На Кукковке водитель "легковушки" остановился посреди дороги и вышел из машины, чтобы помочь испуганному ребенку перейти проезжую часть.

Необычная дорожная ситуация произошла 8 марта на Карельском проспекте пишет ДТП ПТЗ. Видеорегисторатор очевидца запечатлел, как водитель легкового автомобиля остановился, включил "аварийку", вышел из машины и перевел ребенка через дорогу. Юный пешеход опасался перейти через шоссе, по которому двигались автомобили сплошным потоком.

Смотрим позитивное видео, опубликованное ДТП ПТЗ.