11:02, 09 Марта 2018
ВИДЕО: В Петрозаводске водитель остановился, чтобы перевести ребенка через дорогу
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На Кукковке водитель "легковушки" остановился посреди дороги и вышел из машины, чтобы помочь испуганному ребенку перейти проезжую часть.
Необычная дорожная ситуация произошла 8 марта на Карельском проспекте пишет ДТП ПТЗ. Видеорегисторатор очевидца запечатлел, как водитель легкового автомобиля остановился, включил "аварийку", вышел из машины и перевел ребенка через дорогу. Юный пешеход опасался перейти через шоссе, по которому двигались автомобили сплошным потоком.
Смотрим позитивное видео, опубликованное ДТП ПТЗ.
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