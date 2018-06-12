ВИДЕО: В Петрозаводске водитель проехал на красный свет и чуть не сбил ребенка

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Водитель иномарки на большой скорости нарушил правила и чудом избежал наезда на пешехода.
В Петрозаводске водитель иномарки проехал на запрещающий сигнал светофора и едва не сбил ребенка-пешехода, сообщает паблик "ДТП Петрозаводска и Карелии".
Пост в сообществе написала мать ребенка, ставшая очевидцем происшествия.
"Водитель на черном BMW, смотри внимательнее на дорогу!!! Красный свет означает, что надо нажать на тормоз и остановиться!!! Если бы мой ребенок шёл немного быстрее и я бы не увидела, что ты несешься и не окрикнула дочь, то беды было бы не избежать",- сообщает очевидец.
Инцидент зафиксировали камеры наружного наблюдения.
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