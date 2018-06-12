ВИДЕО: В Петрозаводске водитель проехал на красный свет и чуть не сбил ребенка

Водитель иномарки на большой скорости нарушил правила и чудом избежал наезда на пешехода.

В Петрозаводске водитель иномарки проехал на запрещающий сигнал светофора и едва не сбил ребенка-пешехода, сообщает паблик "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Пост в сообществе написала мать ребенка, ставшая очевидцем происшествия.

"Водитель на черном BMW, смотри внимательнее на дорогу!!! Красный свет означает, что надо нажать на тормоз и остановиться!!! Если бы мой ребенок шёл немного быстрее и я бы не увидела, что ты несешься и не окрикнула дочь, то беды было бы не избежать",- сообщает очевидец.

Инцидент зафиксировали камеры наружного наблюдения.