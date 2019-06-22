ВИДЕО: В Петрозаводске женщина пострадала в ДТП с участием пожарной машины и легковушки

ДТП произошло утром 22 июня на пересечении улиц Гоголя и Красноармейской, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 9.29 на пересечении улиц Гоголя и Красноармейской автомобиль пожарной службы столкнулся с автомобилем Lada.

В результате столкновения пострадала женщина. Удар пришелся на заднюю часть Lada, где и сидела пассажирка.

Женщину госпитализировали.

Подробности ДТП выясняются.

Камера наружного видеонаблюдения "Сампо" запечатлела момент ДТП.