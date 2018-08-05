ВИДЕО: В поселке Карелии новый асфальт кладут прямо поверх "убитого"

Автомобилисты возмущены качеству дорожных работ в Заозерье, где асфальт укладывают, не срезая старого покрытия в ямах.

Автор видео ремонтных работ дороги в поселке Заозерье предложил подписчикам паблика "ДТП ПТЗ" сделать ставки, сколько времени простоит асфальт, который кладут поверх старого, не срезая "убитое" покрытие.

"Как всегда. До осенних или весенних дождей. Что раньше. В данном случае он сойдет перед снегом, но этого никто не увидит - до весны", - комментируют видео в паблике.