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Новости. Спорт
11:50, 27 Июля 2019
фото: "ВКонтакте"/Александр Воронов

ВИДЕО: В Сортавале тестируют новый трамплин К-25

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Юные спортсмены Карелии делают первые прыжки на лыжном трамплине К-25, монтаж которого начался весной этого года.

В Сортавале обустраивается комплекс учебных трамплинов. Работы по установке эстакады трамплина К-10 и К-5 уже давно завершены. Последним спортсмены ждали трамплин К-25, который в конце апреля прибыл в Карелию из Уфы.

Экс-министр спорта республики, ныне руководитель училища олимпийского резерва Александр Воронов выложил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" видео с первым прыжком с нового трамплина.

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