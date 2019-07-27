ВИДЕО: В Сортавале тестируют новый трамплин К-25

Юные спортсмены Карелии делают первые прыжки на лыжном трамплине К-25, монтаж которого начался весной этого года.

В Сортавале обустраивается комплекс учебных трамплинов. Работы по установке эстакады трамплина К-10 и К-5 уже давно завершены. Последним спортсмены ждали трамплин К-25, который в конце апреля прибыл в Карелию из Уфы.

Экс-министр спорта республики, ныне руководитель училища олимпийского резерва Александр Воронов выложил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" видео с первым прыжком с нового трамплина.