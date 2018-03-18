ВИДЕО: В ЦИК Карелии рассказали, за что дают подарки на избирательных участках

Председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин рассказал, за что избиратели получают различные подарки в пунктах для голосования.

В Общественном штабе по наблюдению за выборами журналисты поинтересовались у Алексея Бахилина, как он может прокомментировать, что жителям Карелии на избирательных участках дарят билеты на концерт Егора Крида, в кино с открытой датой и другие подарки.

"Это дарится не кандидатами, не политическими партиями. Это поощрение впервые голосующих. Лиц, которые впервые реализуют свое право на выборах президента.

По его словам, если подарки получат те, кто голосует не первый раз, то ЦИК, пообещал Бахилин, будет привлекать виновных к ответственности.

Бахилин отметил, что все подарки оплачены из федерального и регионального бюджета для "повышения правовой культуры избирателей".

В воскресенье в Карелии в 08.00 открылись все 470 избирательных участков. В республике зарегистрировано 527,9 тысячи избирателей. В списки избирателей включены 515,6 тысячи человек. Избирательные участки продолжат работать до 20.00.