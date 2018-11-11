15:53, 11 Ноября 2018
ВИДЕО: Ведущие "Ревизорро" попробовали на себе качество туристических услуг в Карелии
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Телеканал "Пятница" снял сюжет, чего ждать от туристических услуг в нашей республике.
"Ревизорро" отправляется в новое путешествие. На этот раз будет проверять особенности турсервиса в Карелии", - сообщается в анонсе программы.
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