ВИДЕО: Вера Брежнева снялась топлес на Мальдивах

Вера Брежнева в честь своего дня рождения опубликовала в сети провокационное видео.

Короткий ролик 37-летней певицы собрал более одного миллиона просмотров.

Нетрудно догадаться, что такое большое количество просмотров связано с тем, что именинница позирует на видео топлес, пишет lady.