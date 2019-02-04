ВИДЕО: Вера Брежнева снялась топлес на Мальдивах

Новости по теме
Загрузка...
Вера Брежнева в честь своего дня рождения опубликовала в сети провокационное видео.
Короткий ролик 37-летней певицы собрал более одного миллиона просмотров.
Нетрудно догадаться, что такое большое количество просмотров связано с тем, что именинница позирует на видео топлес, пишет lady.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
28.01.2019, 12:43
30.01.2019, 11:13
03.02.2019, 11:51
31.01.2019, 15:27
29.01.2019, 09:11
29.01.2019, 14:59
Аналитика
Сегодня 15:42
Обществоведение
Нюхотские поморы не хотят "ликвидироваться".
31.01.2019 15:22
30.01.2019 16:17
30.01.2019 12:15
30.01.2019 11:55
Чтиво
Сегодня 11:13
Частная жизнь
Юный островитянин-художник получил долгожданную медаль за спасение утопающего.
Сегодня 09:31
31.01.2019 17:12
31.01.2019 16:24
Медиа
01.02.2019 11:13
Опрос
Вы жалеете, что "Биг Бен" сносят?
Комментарии