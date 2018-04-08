ВИДЕО: Весенний потоп на Октябрьском проспекте

По теме
Загрузка...
Сегодня в Петрозаводске Октябрьский проспект затопило водой.
Жители Петрозаводска сообщают о том, что Октябрьский проспект ушел под воду.
Транспортная магистраль стала настоящим препятствием для автомобилистов.
Как выглядит весна на Октябрьском проспекте, расскажет видео.
По теме
Выбор читателей
06.04.2018, 06:40
01.04.2018, 15:36
05.04.2018, 10:41
05.04.2018, 11:30
05.04.2018, 17:13
Аналитика
05.04.2018 10:12
Обществоведение
В Карелии целый поселок встал на защиту земляка, осужденного по страшной статье - насильственные действия сексуального характера в отношении 5-летней падчерицы.
04.04.2018 14:05
28.03.2018 16:05
28.03.2018 12:47
28.03.2018 10:32
Чтиво
05.04.2018 10:41
Частная жизнь
Два года назад ушел из жизни Лео Севец – фолк-легенда Карелии и Финляндии.
02.04.2018 11:57
30.03.2018 10:23
Медиа
06.04.2018 13:21
Опрос
Почему в Петрозаводске асфальт сходит с дорог вместе со снегом?
Комментарии