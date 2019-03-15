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Новости. Общество
10:50, 15 Марта 2019

ВИДЕО: Водитель автобуса чуть не сбил пешеходов при обгоне в центре Петрозаводска

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Опасный обгон попал в объектив камеры наружного наблюдения.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" размещено видео с камеры наружного наблюдения компании "Сампо.ру", которая запечатлела, как 13 марта в 19.56 водитель пассажирского автобуса №26 на проспекте Ленина при совершении обгона выехал на пешеходный переход, где находились люди.

По счастливой случайности жертв удалось избежать.

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Комментарии

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Неравнодушный
2019-03-15 11:45:19
Этих счастливых случайностей тьма уже. Каждый второй пешеход ходит очень счастливый, что жив остался.
Искендеров Тимур
2019-03-15 11:14:03
И причем тут горы)
Это все гонки между водителями автобусов, гонки за деньгами, что бы меньше людей село в троллейбус. И таких "Битв" в городе Петрозаводске очень много, к примеру маршрут №19 и №25, они способны пойти на любые нарушения лишь бы обогнать своего конкурента и забрать как можно больше людей, но они не думают что отвечают за всех людей которые находятся у них в салоне и какие проблемы они создают на дорогах. Надеюсь в скором времени соответствующие органы отреагируют на это, хотя, "Пока гром не грянет, мужик не перекреститься".
ppppp
2019-03-15 11:07:34
Что уж говорить про обычных водителей, только что спустившихся с гор, если даже водители автомобилей правительства, мало того, что обгоняют на этом переходе справа, так еще и при наличии идущего по переходу пешехода. Сам видел, есть видеозапись.
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