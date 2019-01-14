11:49, 14 Января 2019
ВИДЕО: Водитель пожарной машины показал высший пилотаж на гололеде в центре Петрозаводска
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На Первомайском проспекте пожарную машину вынесло на "встречку" и развернуло на 360 градусов.
В объектив камеры наружного наблюдения попал момент ДТП, которое произошло 10 января в 20.49, когда автомобиль "Урал" пожарной службы МЧС вынесло на скользкой дороге на "встречку".
Только мастерство водителя спецмашины позволило избежать серьезных последствий.
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