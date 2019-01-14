ВИДЕО: Водитель пожарной машины показал высший пилотаж на гололеде в центре Петрозаводска

На Первомайском проспекте пожарную машину вынесло на "встречку" и развернуло на 360 градусов.

В объектив камеры наружного наблюдения попал момент ДТП, которое произошло 10 января в 20.49, когда автомобиль "Урал" пожарной службы МЧС вынесло на скользкой дороге на "встречку".

Только мастерство водителя спецмашины позволило избежать серьезных последствий.