ВИДЕО: Водитель протаранил автомобиль в Петрозаводске и скрылся

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В карельской столице ищут автомобилиста, который протаранил чужую машину и скрылся с места ДТП.
Инцидент произошел 17 марта. Водитель "БМВ" врезался в припаркованный автомомбиль и затем скрылся с места происшествия.
Момент аварии зафиксирован камерами наблюдения, передает сообщество "Вконтакте" "ДТП Петрозаводска и Карелии".
Автор видео ищет нарушителя и просит сообщить в ГИБДД о его местонахождении.
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