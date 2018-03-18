ВИДЕО: Водитель протаранил автомобиль в Петрозаводске и скрылся

В карельской столице ищут автомобилиста, который протаранил чужую машину и скрылся с места ДТП.

Инцидент произошел 17 марта. Водитель "БМВ" врезался в припаркованный автомомбиль и затем скрылся с места происшествия.

Момент аварии зафиксирован камерами наблюдения, передает сообщество "Вконтакте" "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Автор видео ищет нарушителя и просит сообщить в ГИБДД о его местонахождении.