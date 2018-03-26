ВИДЕО: Водитель в Петрозаводске сбил знак "пешеходный переход"

В Петрозаводске лихой водитель оставил перекресток без знака "пешеходный переход".

Камера наружного наблюдения запечатлела момент, как 23 марта в 16.42 водитель легкового автомобиля лихо повернул с улицы Шотмана на улицу Разина и сбил дорожный знак.

В комментарии к видео написано, что, по счастливой случайности, на перекрестке не оказалось пешехода.