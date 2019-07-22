ВИДЕО: Водитель ВАЗа протаранил микроавтобус на Кукковке

В Петрозаводске водитель легкового автомобиля не смог вовремя нажать на тормоз и устроил ДТП.

Авария произошла вечером 20 июля на улице Ровио в Петрозаводске. Микроавтобус и отечественное авто двигались в попутном направлении. Автобус остановился на запрещающий сигнал светофора, в этот момент сзади в него врезался ВАЗ. Информация об этом сообщается в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Автор поста в соцсети утверждает, что водитель, спровоцировавший аварию, был нетрезв и скрылся с места ДТП.

"Прошу откликнуться очевидцев ДТП 20.07.2019 в 21.30 на улице Ровио 13, возле ТЦ Магнит перед пешеходным переходом. Водитель в алкогольном опьянении скрылся с места ДТП, по улице Варницкий проезд на автомобиле ВАЗ 2110 зелёного цвета!!!", - написал автор поста.

Момент столкновения был зафиксирован камерой наблюдения компании "Sampo.ru".