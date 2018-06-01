ВИДЕО: Водители на Древлянке спасли утят

Автомобилист снял видео, как водители на Древлянке спасали утят, оказавшихся на дороге.

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанка прислала видео, на котором запечатлела на авторегистратор, как 31 мая на Древлянке водители увидели на проезжей части маленьких утят и остановились, чтобы безопасно перевести их через дорогу.