ВИДЕО: Водители Петрозаводска возмущены безрассудством пешеходов

Автолюбители столицы Карелии считают, что пешеходы в Петрозаводске создают рискованные ситуации на дороге.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" размещен фрагмент видео, снятого камерами уличного наблюдения "Sampo.ru".

На видео запечатлен момент, когда водитель автомобиля был близок к совершению наезда на пешехода, который пытался пересечь дорогу на красный свет.

"На тему сбитых пешеходов.. Ну как так ходить по пешеходному на красный? Вчера 31.08 в 21.00 у автовокзала на Чапаева.. Хорошо- успел среагировать, посигналить и объехать.. А она дальше на красный, а перед ней еще две дамы.. !!",- написал автор поста и предложил пешеходам, которым не дорога жизнь, пожалеть водителей.