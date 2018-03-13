ВИДЕО: Водители подрались на кольце в Петрозаводске

Автомобилисты подрались на Чапаевском кольце в столице Карелии.

Инцидент произошел днем 12 марта рядом с кольцом, которое находится около ТЦ "Сигма".

Как следует из ролика, драка началась после того, как автомобилисты не разъехались на кольце.