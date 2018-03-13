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Новости. Происшествия
12:46, 13 Марта 2018

ВИДЕО: Водители подрались на кольце в Петрозаводске

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Автомобилисты подрались на Чапаевском кольце в столице Карелии.

Инцидент произошел днем 12 марта рядом с кольцом, которое находится около ТЦ "Сигма".

Как следует из ролика, драка началась после того, как автомобилисты не разъехались на кольце.

 

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Комментарии

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эдуард3
2018-03-13 14:00:53
Вопросы к ГИБДД: и о Привлекательности" Столицы на Онего"

1. Будут ли оштрафованы водители разгуливающие по проезжей части и препятствующие движению ?!
2. Будут ли выписан шарф за остановку посередине кольца и отсутствия выставленного знака аварийная остановка и включен ной аварийной сигнализации на транспортных средствах?!

Если номера автомашин не будут определены( а свидетелей с регистраторами много) и не будут выписаны штрафы - то это нарушение должностных обязанностей
сотрудниками ГИБДД, тогда их уже должны привлекать другие вышестоящие органы.

Газета бы была намного привлекательней , если бы она, тут же под заметкой, сообщила, что будет держать под контролем развитие Событий. Тогда бы другие потенциальные нарушителя
боялись выяснять отношения на проезжей части!
Серж
2018-03-13 13:34:30
Обычное дело: тупость и хамство....
nae
2018-03-13 13:00:27
Оба хороши. Один по внешнему кругу и пофиг на все, другой поздно опомнился, но повернуть то надо.
кир
2018-03-13 13:00:19
Не стали счастливее, накупив самоходных железяк.
Гость
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