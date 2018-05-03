19:38, 03 Мая 2018
ВИДЕО: "Волгу" выкинуло на тротуар в результате жесткого ДТП в центре Петрозаводска
По теме
Загрузка...
Авария с участием легковых автомобилей ВАЗ-2112 и ГАЗ-3110 произошла сегодня вечером на пересечении улиц Антикайнена и Красная.
По информации ДТП ПТЗ, встречное столкновение произошло в 18.15 на регулируемом перекрестке, когда "Лада" совершала левый поворот на улицу Красная, а "Волга" двигалась в прямом направлении.
В результате столкновения "Волгу" отбросило на угол перекрестка и тротуар, а "Ладу" развернуло на 270 градусов и отбросило на полосу встречного движения.
Транспортные средства получили механические повреждения.
Информация о пострадавших уточняется, пишет ДТП ПТЗ.
Момент аварии попал в объектив видеокамер компании "Ситилинк" и компьютерной сети Сампо.ру.
По теме
Выбор читателей
26.04.2018, 14:37
27.04.2018, 11:33
26.04.2018, 11:23
27.04.2018, 14:11
Аналитика
Сегодня 12:24
Политкухня
Политолог Олег Реут рассказал, кто такой эксперт Олег Реут.
Сегодня 11:22
28.04.2018 11:44
27.04.2018 12:54
Чтиво
28.04.2018 12:52
Частная жизнь
Продюсер Максим Мазуровский неожиданно для всех запел сам – создал группу, сочинил и записал несколько песен и теперь ездит по стране и выступает "на разогреве" у известных музыкантов.
27.04.2018 11:12
27.04.2018 10:22
25.04.2018 09:55
Медиа
01.05.2018 16:33
Опрос
Поддерживаете ли вы введение платных парковок в Петрозаводске?
Комментарии