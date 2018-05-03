ВИДЕО: "Волгу" выкинуло на тротуар в результате жесткого ДТП в центре Петрозаводска

Авария с участием легковых автомобилей ВАЗ-2112 и ГАЗ-3110 произошла сегодня вечером на пересечении улиц Антикайнена и Красная.

По информации ДТП ПТЗ, встречное столкновение произошло в 18.15 на регулируемом перекрестке, когда "Лада" совершала левый поворот на улицу Красная, а "Волга" двигалась в прямом направлении.

В результате столкновения "Волгу" отбросило на угол перекрестка и тротуар, а "Ладу" развернуло на 270 градусов и отбросило на полосу встречного движения.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Информация о пострадавших уточняется, пишет ДТП ПТЗ.

Момент аварии попал в объектив видеокамер компании "Ситилинк" и компьютерной сети Сампо.ру.