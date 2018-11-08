ВИДЕО: Волочкова демонстрирует интимную зону

Известно скандальная балерина выложила в Сеть откровенное видео с репетиции.

На очередном ролике, который появился на официальной странице в Instagram Анастасия Волочкова позирует на камеру в балетном классе.

"Дни.ру" пишет, что камерапостоянно показывает, как розовый купальник бесстыдно врезается в интимную зону балерины. А она еще и постоянно раздвигает ноги.

Балерина показывает и свои стопы.

"Я так дорожу этими мозолями! Как ни странно, даже не представляете! Это же результат неимоверного труда ежедневного, чтобы радовать людей! Но ведь мои мозоли натруженные на стопах гораздо красивее, чем мозоли на языках злословящих и злорадствующих людей, которым так потрудиться на пуантах и не под силу", – любит подчеркивать Анастасия.