Банка 0.5 л
14
10
Крышки винтовые 20 шт.
125
79
Крышки под закатку
125
99
Бачок для соления
590
499
Ящик ягодный 21 л.
399
279
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
19:10, 08 Ноября 2018
фото: globallookpress.com / Анастасия Волочкова

ВИДЕО: Волочкова демонстрирует интимную зону

По теме

Стали известны улицы Петрозаводска, где больше всего парковщиков-нарушителей
08.11.18 18:20
В Карелии ОМОН уничтожил минометную мину
08.11.18 17:40
"Карелэнерго" в 2018 году подключило к своим электросетям 1,5 тысячи объектов
08.11.18 17:39
Все новости
Загрузка...

Известно скандальная балерина выложила в Сеть откровенное видео с репетиции.

На очередном ролике, который появился на официальной странице в Instagram Анастасия Волочкова позирует на камеру в балетном классе.

"Дни.ру" пишет, что камерапостоянно показывает, как розовый купальник бесстыдно врезается в интимную зону балерины. А она еще и постоянно раздвигает ноги.

Балерина показывает и свои стопы.

"Я так дорожу этими мозолями! Как ни странно, даже не представляете! Это же результат неимоверного труда ежедневного, чтобы радовать людей! Но ведь мои мозоли натруженные на стопах гораздо красивее, чем мозоли на языках злословящих и злорадствующих людей, которым так потрудиться на пуантах и не под силу", –  любит подчеркивать Анастасия.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

По теме

Стали известны улицы Петрозаводска, где больше всего парковщиков-нарушителей
08.11.18 18:20
В Карелии ОМОН уничтожил минометную мину
08.11.18 17:40
"Карелэнерго" в 2018 году подключило к своим электросетям 1,5 тысячи объектов
08.11.18 17:39
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.11.2018, 18:50
ВИДЕО, ФОТО: В поселке Карелии в частном доме произошел взрыв
04.11.2018, 20:51
Младенец погиб в ДТП в Карелии
04.11.2018, 10:00
ВИДЕО: Появились новые кадры взрыва в поселке Карелии
03.11.2018, 19:50
В МЧС Карелии рассказали подробности пожара в Шуе
08.11.2018, 16:06
ВИДЕО: Груженный камнем МАЗ въехал в толпу пешеходов в Петрозаводске
06.11.2018, 16:15
Семья известных телеведущих отдыхает в Карелии

Аналитика

Сегодня 09:50
Обществоведение
"У нас выходных не бывает"
Михаил Полыванчук, замдиректора компании "ТехРент", откровенно ответил на самые актуальные вопросы, касающиеся уборки дорог в Петрозаводске.
 Карелия как сувенирный пряник 2
07.11.2018 16:39
Китай и "новости из будущего" 2
06.11.2018 11:37
Официальная память стоит миллионы 13
02.11.2018 10:14
"Это административный и судебный произвол" 14
01.11.2018 15:26
Вся аналитика

Чтиво

02.11.2018 12:04
Личное мнение
Жертвы неполного рабочего дня 3
Депутат Заксобрания Карелии Андрей Рогалевич рассказал, как оптимизируют сферу образования в Сегежском районе.
В 45 зрение только начинает падать 1
31.10.2018 10:31
Ни экзамена, ни прав
30.10.2018 14:22
Подарок для спасения жизни
30.10.2018 11:33
архив чтиво

Медиа

Марш в годовщину Октябрьской революции в Петрозаводске 2018
07.11.2018 18:32
все фото и видео

Опрос

Готовы ли вы сортировать мусор?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»