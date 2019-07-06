ВИДЕО: Волочкова открыла бутылку ногой

Российская балерина Анастасия Волочкова приняла участие в популярном флешмобе Bottle Cap Challenge, где задача участника — открутить крышку бутылки ударом ноги.

Видео с трюком она опубликовала в своем Instagram.

№Насмотревшись флешмоб западных звезд, я решила показать, что русской балерине это тоже под силу!" — сказано в подписи к видео.

Балерина назвала трюк "волочковский маваши", добавив, что бутылку она открыла с первого раза, а "растяжка и пуанты могут быть полезны не только в балете, но и в боевых искусствах", пишут "Известия".