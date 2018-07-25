ВИДЕО: Вредные микробы и опасные вещества обнаружили в пробах воды и почвы у водоемов Карелии

Карельский Роспотребнадзор проверил воду и почву в популярных местах отдыха - результаты не радуют.

Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора провели анализ проб воды и почвы у водоемов в нескольких районах республики, сообщают "Вести-Карелия". По результатам исследований в пробах обнаружены вредные микробы и опасные химические вещества.

Хуже всего обстоят дела в Кондопожском районе Карелии. Здесь на пляже в почве превышены показали бензапирена – вещества первого класса опасности, которые являются канцерогеном, также превышены показатели кишечной палочки.

В Медвежьегорском районе было взято восемь проб воды и почвы, проверка показала несоответствие гигиеническим требованиям у озера Кошпром. Из семи проб в Сортавальском районе по гигиеническим нормативам не соответствуют две пробы, взятые из залива Ляппяярви и Кармаланъярви.

Самая чистая вода оказалась в озере Контокки в Костомукше, там не обнаружили вредных организмов и микробов. Пробы из других районов исследуются.