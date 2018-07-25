Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
07:15, 25 Июля 2018

ВИДЕО: Вредные микробы и опасные вещества обнаружили в пробах воды и почвы у водоемов Карелии

По теме

Жителю Ленобласти не разрешили ввезти в Карелию 30 кг финских продуктов
25.07.18 08:05
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?
25.07.18 07:55
В Карелии трассу "Сортавала" временно закроют из-за взрывных работ
25.07.18 07:25
Все новости
Загрузка...

Карельский Роспотребнадзор проверил воду и почву в популярных местах отдыха - результаты не радуют.

Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора провели анализ проб воды и почвы у водоемов в нескольких районах республики, сообщают "Вести-Карелия". По результатам исследований в пробах обнаружены вредные микробы и опасные химические вещества.

Хуже всего обстоят дела в Кондопожском районе Карелии. Здесь на пляже в почве превышены показали бензапирена – вещества первого класса опасности, которые являются канцерогеном, также превышены показатели кишечной палочки.

В Медвежьегорском районе было взято восемь проб воды и почвы, проверка показала несоответствие гигиеническим требованиям у озера Кошпром. Из семи проб в Сортавальском районе по гигиеническим нормативам не соответствуют две пробы, взятые из залива Ляппяярви и Кармаланъярви.

Самая чистая вода оказалась в озере Контокки в Костомукше, там не обнаружили вредных организмов и микробов. Пробы из других районов исследуются.

По теме

Жителю Ленобласти не разрешили ввезти в Карелию 30 кг финских продуктов
25.07.18 08:05
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?
25.07.18 07:55
В Карелии трассу "Сортавала" временно закроют из-за взрывных работ
25.07.18 07:25
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.07.2018, 09:03
Супруги утонули на озере в Карелии
24.07.2018, 09:17
Тела молодых супругов подняли со дна Янисъярви
23.07.2018, 16:50
Жителей Карелии предупредили о приближающейся аномальной жаре
22.07.2018, 16:40
Дмитрий Медведев постит в соцсети фото из Карелии
24.07.2018, 09:17
В Петрозаводске опечатаны помещения роддома и гинекологии на Луначарского
19.07.2018, 19:10
Кобзон по именам назвал больных раком звезд

Аналитика

23.07.2018 12:49
Капитал
"Карельская жемчужина" может уехать в пустыню 4
Самое маленькое арабское государство заинтересовалось карельской водой.
"Мы говорим о масштабном проекте модернизации"
23.07.2018 12:26
Мечты Федермессера: Кондопога между прошлым и будущим 1
23.07.2018 10:20
Петросовет – за школу и садики 1
18.07.2018 15:32
"Население России никогда не жило хорошо" 6
18.07.2018 13:19
Вся аналитика

Чтиво

19.07.2018 14:17
Без политики
Ждите, платите и сохраняйте спокойствие – полиция вызывается незамедлительно! 1
Почему в Центре платных медицинских услуг Республиканской больницы такие очереди и собирается ли руководство учреждения что-то с этим делать.
"Полюбил за звезданутость" 9
13.07.2018 13:29
Энергетики призывают к безопасности
13.07.2018 10:58
Александр Ершов. Свой среди других 4
03.07.2018 11:19
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел крестный ход в память о расстреле царской семьи
16.07.2018 10:01
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»