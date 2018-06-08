ВИДЕО: Вышел трейлер фильма, в котором Киану Ривз бродит по Питеру

По теме
Загрузка...
В сети появился трейлер художественного фильма "Сибирь" с голливудским актером Киану Ривзом. Съемки картины частично проходили в Петербурге.
Ривз играет охотника за драгоценными камнями Лукаса Хилла, который приезжает в Россию для продажи редких бриллиантов из своей коллекции. Партнер Хилла неожиданно пропадает, и герой отправляется на его поиски в Сибирь, пишет "Собака".
Премьера картины ожидается 12 июля.
Съемки "Сибири" проходили в Канаде, а также в России. В мае прошлого года интернет-пользователи с удовольствием делились фото с Киану Ривзом, прогуливающимся по Санкт-Петербургу.
По теме
Выбор читателей
04.06.2018, 12:55
05.06.2018, 14:41
05.06.2018, 19:40
01.06.2018, 10:29
04.06.2018, 14:07
Аналитика
Сегодня 12:43
Капитал
С 9 июня в Карелии вступают в силу поправки к региональному закону об административных правонарушениях в сфере благоустройства.
07.06.2018 12:08
04.06.2018 14:07
Чтиво
Сегодня 09:59
Личное мнение
Режиссер Олег Липовецкий о том, как чиновники обрекают на вымирание Питкяранту.
06.06.2018 14:19
05.06.2018 10:00
01.06.2018 15:07
Медиа
Опрос
Где вы проведете отпуск этим летом?
Комментарии