Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Культура
17:40, 08 Июня 2018

ВИДЕО: Вышел трейлер фильма, в котором Киану Ривз бродит по Питеру

По теме

Названы 25 самых страшных фильмов за всю историю кино
08.06.18 18:40
В Петрозаводске отменили "Большую дискотеку", где должны были выступить Bomfunk MC's
08.06.18 16:34
Дни России на острове Кижи
08.06.18 14:12
Все новости
Загрузка...

В сети появился трейлер художественного фильма "Сибирь" с голливудским актером Киану Ривзом. Съемки картины частично проходили в Петербурге.

Ривз играет охотника за драгоценными камнями Лукаса Хилла, который приезжает в Россию для продажи редких бриллиантов из своей коллекции. Партнер Хилла неожиданно пропадает, и герой отправляется на его поиски в Сибирь, пишет "Собака".

Премьера картины ожидается 12 июля. 

Съемки "Сибири" проходили в Канаде, а также в России. В мае прошлого года интернет-пользователи с удовольствием делились фото с Киану Ривзом, прогуливающимся по Санкт-Петербургу.  

По теме

Названы 25 самых страшных фильмов за всю историю кино
08.06.18 18:40
В Петрозаводске отменили "Большую дискотеку", где должны были выступить Bomfunk MC's
08.06.18 16:34
Дни России на острове Кижи
08.06.18 14:12
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.06.2018, 12:55
Снег возвращается в Карелию
05.06.2018, 14:41
Пенсионерка из Карелии приехала на море, но там ее никто не ждал
05.06.2018, 19:40
ФОТО: Бывшая жена Аршавина разочаровала поклонников
01.06.2018, 10:29
"Сам справлюсь с божьей помощью"
04.06.2018, 14:07
Питкяранта закрывается
07.06.2018, 17:37
В Петрозаводске депутаты наградили почетной грамотой осужденную за мошенничество экс-директора школы

Аналитика

Сегодня 12:43
Капитал
В Карелии вступают в силу новые штрафные санкции
С 9 июня в Карелии вступают в силу поправки к региональному закону об административных правонарушениях в сфере благоустройства.
"Отправляем детей в школу и боимся - вернутся они или нет"
Сегодня 09:51
"Это – игра в договорняк" 1
07.06.2018 12:08
Шандалович: "Единая Россия" выдвинет на выборы сильную команду народных кандидатов" 8
04.06.2018 16:02
Питкяранта закрывается 5
04.06.2018 14:07
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:59
Личное мнение
Город, в котором я родился, убивают 3
Режиссер Олег Липовецкий о том, как чиновники обрекают на вымирание Питкяранту.
Сколько стоит сборная России?
06.06.2018 14:19
Сомневаться нельзя верить. Расставьте акценты правильно!
05.06.2018 10:00
Радость до небес 1
01.06.2018 15:07
архив чтиво

Медиа

Ежегодные соревнования лучших спортсменов-парашютистов в Петрозаводске
07.06.2018 11:41
все фото и видео

Опрос

Где вы проведете отпуск этим летом?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»