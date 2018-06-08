ВИДЕО: Вышел трейлер фильма, в котором Киану Ривз бродит по Питеру

В сети появился трейлер художественного фильма "Сибирь" с голливудским актером Киану Ривзом. Съемки картины частично проходили в Петербурге.

Ривз играет охотника за драгоценными камнями Лукаса Хилла, который приезжает в Россию для продажи редких бриллиантов из своей коллекции. Партнер Хилла неожиданно пропадает, и герой отправляется на его поиски в Сибирь, пишет "Собака".

Премьера картины ожидается 12 июля.

Съемки "Сибири" проходили в Канаде, а также в России. В мае прошлого года интернет-пользователи с удовольствием делились фото с Киану Ривзом, прогуливающимся по Санкт-Петербургу.