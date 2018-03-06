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Новости. Происшествия
21:30, 06 Марта 2018

ВИДЕО: Женщина изрубила автомобиль топором на глазах сотрудников ГИБДД

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Жительница Башкирии в Стерлитамаке попыталась разрубить свою машину топором.

Инцидент произошел в Стерлитамаке. Сотрудники ГИБДД остановили иномарку, однако водитель отказалась выходить из машины и вместо этого начала бить приборную панель и стекло топором, сообщает РИА Новости.

По словам очевидцев, на заднем сиденье плакал ребенок, однако хозяйка Daewoo не обращала на него внимания. Полицейским в итоге все же удалось усадить женщину в патрульный автомобиль.

Сотрудники ГИБДД остановили машину за выезд на встречную полосу. Водитель начала крушить автомобиль уже во время оформления административного протокола.

По словам источника агентства в правоохранительных органах, женщина в тот момент не была пьяна.

"Она вела себя очень неадекватно, это было похоже на психическое расстройство. Это уже определят другие специалисты", — отметил он.

 

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Комментарии

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кир
2018-03-06 22:01:35
Редакция уважаемая, зачем нам эти новости?
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