ВИДЕО: Женщина в Карелии попала в больницу, поставив автомобиль посреди трассы

В Кондопоге произошло ДТП из-за неправильного маневра, сообщает УГИБДД по Карелии.

В четверг в 18.44 в Кондопоге на нерегулируемом перекрёстке улиц Калинина и шоссе Октябрьское 41-летняя водитель автомобиля ВАЗ неправильно расположила автомобиль на проезжей части.

В результате произошло лобовое столкновение с Volkswagen Polo.

Женщина была госпитализирована.