ВИДЕО: Женщина-водитель сбила мотоциклиста у ТЦ в Петрозаводске

ДТП произошло утром на улице Мерецкова, сообщили в ГИБДД Карелии.

ДТП с участием легкового автомобиля и мотоциклиста произошло 1 июля в 10.22 на ул. Мерецкова у ТЦ.

Водитель автомобиля пр развороте не заметила мотоциклиста.

Мужчина врезался в автомобиль и "перелетел" через капот.

По информации ГИБДД, никто не пострадал.