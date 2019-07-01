ВИДЕО: Женщина-водитель сбила мотоциклиста у ТЦ в Петрозаводске

Новости по теме
Загрузка...
ДТП произошло утром на улице Мерецкова, сообщили в ГИБДД Карелии.
ДТП с участием легкового автомобиля и мотоциклиста произошло 1 июля в 10.22 на ул. Мерецкова у ТЦ.
Водитель автомобиля пр развороте не заметила мотоциклиста.
Мужчина врезался в автомобиль и "перелетел" через капот.
По информации ГИБДД, никто не пострадал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
24.06.2019, 13:53
25.06.2019, 12:10
30.06.2019, 09:21
25.06.2019, 10:25
24.06.2019, 10:45
Аналитика
Сегодня 15:12
Обществоведение
Известный богослов рассказал в Карелии, что он думает о религиозности российского общества, о последнем ролике Шнура и певице Мадонне.
Сегодня 11:38
28.06.2019 13:51
28.06.2019 12:12
Чтиво
30.06.2019 08:53
Частная жизнь
История старшего мастера "Техрента" Александра Мыскина о том, как он осуществил свою детскую мечту.
26.06.2019 15:40
21.06.2019 13:23
Медиа
Сегодня 09:39
Комментарии