ВИДЕО: Житель Карелии рассказал Путину о загрязнении Онего канализационными стоками

Житель Медвежьегорска записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором рассказал о загрязнении Онежского озера канализационными стоками.

Автор обращения призывает президента обратить внимание на экологическое состояние Онежского озера и активизировать работу правительства по запуску очистных сооружений. Ролик опубликован сообществом "Медвежьегорск: команда жителей. Перезагрузка" в соцсети "Вконтакте".

"Ежегодно порядка полутора миллионов кубических метров канализационных стоков города Медвежьегорск напрямую, без какой-либо очистки истекают в Онежское озеро. Все фекальные канализационные стоки изливаются в озеро прямо в черте города, без какой-либо очистки, напрямую - буквально в 150 - 300 метрах от берега", - говорит автор обращения, не назвавший своего имени.

Автор ролика заявляет о необходимости строительства очистных сооружений в городе и призывает Путина издать поручение для активизации работы правительства в этой части.

"Владимир Владимирович, Онежское озеро - это федеральная собственность. И в соответствии со статьей 78 Конституции РФ к совместному ведению РФ и субъектов Российской федерации относится охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности. При этом отношения строятся на основе взаимной ответственности. Уже не один десяток лет слышим и говорим о том, что основной ресурс 21 века - это пресная вода. И продолжаем безжалостно уничтожать этот ресурс. РФ перекладывает на субъект. Субъект - на уровень поселений нищих. И данный пример не единичен - не только для Онежского озера, но и для других водоемов нашей страны. Прошу вас поручить правительству незамедлительно принять меры по строительству, реконструкции очистных сооружений", - заключает автор видео.

Жители Медвежьегорска нуждаются в строительстве сооружений для очистки воды. Ранее в городе была зафиксирована вспышка дизентерии.