ВИДЕО: Житель Карелии снял в Краснодаре кавер хита Киркорова

Кондопожанин сделал вместе с друзьями веселый кавер песни Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий".

В паблике "Клуб друзей Кондопоги" сообщается, что бывший кондопожанин, переехавший в Краснодар, сделал вместе с друзьями веселый кавер песни Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий".

Клип под названием "Шурыгин и Мадам - Цвет настроения синий" набирает просмотры на youtube.

Сам кондопожанин в клипе выступает саксофонистом.