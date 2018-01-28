ВИДЕО: Жители Петрозаводска пожаловались на незаконную рубку леса

Неизвестные люди незаконно вырубают лес в районе улиц Белинского и Сосновая, уверены жители столицы Карелии.

Как рассказали "Столице на Онего" жители старой Кукковки, незаконная вырубка леса происходит в темное время суток. Техника работает без регистрационных номеров.

По данным жителей, по Генеральном плану Петрозаводска в этом месте должна идти дорога, но мэрия не выдавала никому разрешения на вырубку деревьев. Неправомерные действия неизвестных лиц они фиксировали несколько раз за последний месяц, вызывали полицию, но ситуация не меняется, лес продолжают рубить.

"Получается, что у нас каждый может взять и вырубить кусок леса незаконно и никому до этого не будет дела", - рассказали жильцы.

Они также обращались в мэрию, но там ответили, что незаконными рубками занимается полиция.