ВИДЕО: Жители Петрозаводска пожаловались на ночной грохот при уборке города

Центр карельской столицы вздрогнул в два часа ночи.

Читатели "Столицы на Онего" рассказали о том, что обещанная городской администрацией ночная уборка доставляет для них немало неприятных моментов.

Так, сегодня в два часа ночи на пересечении улиц Анохина и Гоголя жителей окрестных домов разбудил лязг техники: трактор-уборщик ковшом соскребал смет с края проезжей части и грузил его в кузов КамАЗа. Работу техники запечатлели камеры видеонаблюдения компании "Ситилинк".

"Почему город убирают в разгар ночи подобными способами? Такое ощущение, что по улицам прошли танки. Неужели нет более гуманных и "тихих" методов работы городских служб?" – недоумевают петрозаводчане.