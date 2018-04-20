ВИДЕО: Жители Петрозаводска пожаловались на ночной грохот при уборке города

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Центр карельской столицы вздрогнул в два часа ночи.
Читатели "Столицы на Онего" рассказали о том, что обещанная городской администрацией ночная уборка доставляет для них немало неприятных моментов.
Так, сегодня в два часа ночи на пересечении улиц Анохина и Гоголя жителей окрестных домов разбудил лязг техники: трактор-уборщик ковшом соскребал смет с края проезжей части и грузил его в кузов КамАЗа. Работу техники запечатлели камеры видеонаблюдения компании "Ситилинк".
"Почему город убирают в разгар ночи подобными способами? Такое ощущение, что по улицам прошли танки. Неужели нет более гуманных и "тихих" методов работы городских служб?" – недоумевают петрозаводчане.
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