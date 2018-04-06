ВИДЕО: Журналистка НТВ атаковала вопросами консула Финляндии в Петрозаводске

Сотрудница телеканала НТВ в городском суде Петрозаводска пыталась взять интервью у руководителя отделения финского консульства в Карелии Тарво Ниеминена.

Девушка начала спрашивать дипломата в коридоре суда, в то время когда судья Марина Носова 5 апреля оглашала приговор главе карельского "Мемориала" Юрию Дмитриеву.

Она проследовал за представителем Финляндии до машины. Вопросы журналистки остались без ответа.

Ранее горсуд Петрозаводска оправдал историка по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Судья Марина Носова назначила ему наказание в иде 2,5 лет ограничения свободы. С учетом времени, проведенного в СИЗО, фактически наказание продлится три месяца. Оглашение приговора проходило в закрытом режиме. Прокурор Петрозаводска Елена Аскерова требовала приговорить историка к девяти годам колонии строгого режима.