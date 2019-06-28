ВИДЕО: Злоумышленник протаранил автомобиль и разбудил петрозаводчан

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Инцидент произошел ранним утром на Перевалке.
Водитель ВАЗ на пересечении улиц Пархоменко и Партизанской в 4.10 врезался в припаркованные автомобили и скрылся с места ДТП.
В группе "ДТП ПТЗ" горожанин сообщил, что проснулся от удара.
"Сон уже не шел, решил посмотреть по камерам куда уехал, след теряется на улице Партизанской, между Чкалова и Пархоменко", - подписал видео горожанин.
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