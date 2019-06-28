ВИДЕО: Злоумышленник протаранил автомобиль и разбудил петрозаводчан

Инцидент произошел ранним утром на Перевалке.

Водитель ВАЗ на пересечении улиц Пархоменко и Партизанской в 4.10 врезался в припаркованные автомобили и скрылся с места ДТП.

В группе "ДТП ПТЗ" горожанин сообщил, что проснулся от удара.

"Сон уже не шел, решил посмотреть по камерам куда уехал, след теряется на улице Партизанской, между Чкалова и Пархоменко", - подписал видео горожанин.