Видеоэкскурсия от компании «КСМ» по новой поликлинике в Петрозаводске

Строительство объекта завершено в декабре 2025 года.
Компания «КСМ» приглашает всех желающих «прогуляться» по новой новой поликлинике вместе с руководителем проекта Евгением Скубиловым.
Напомним, строительство объекта велось с января 2024 по декабрь 2025 года. Новая поликлиника станет филиалом действующей поликлиники №4, общая площадь здания – около 10 тыс.кв.м., проектная мощность – 615 посещений в смену. Здание Т-образной формы, 4 этажа плюс эксплуатируемый подвал, в котором расположены технические и вспомогательные медицинские помещения.
Евгений Скубилов, руководитель проекта компании «КСМ»: «В наши обязанности как генподрядчика входило проектирование, строительство, внутренняя отделка, монтаж инженерных сетей, благоустройство территории. На данный момент вы видите поликлинику не во всей красе, потому что мы занимались только частью основного медицинского оборудования и проведением его пуско-наладочных работ. Оставшееся оборудование и комплектация мебелью будут входить в зону ответственности заказчика».
Генподрядчик проекта – АО «Специализированный Застройщик «КСМ», проект выполнен проектной организацией КЦИП «Алгоритм» (предприятие группы «КСМ»), заказчик – Дирекция по строительству Республики Карелия. Проект реализован при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
