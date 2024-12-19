Видеокамера выдала кассиршу сетевого магазина в Карелии, которая присваивала товары себе

Юная продавец-кассир в Медвежьегорске придумала способ присвоения товаров и пользовалась им два месяца.

В полицию Медвежьегорского района от сотрудников сетевого магазина поступило заявление о присвоении. Под подозрение попала 22-летняя продавец-кассир.

Сотрудники уголовного розыска установили, что девушка, работая на кассе, придумала способ для присвоения товаров и пользовалась им два месяца. Со своей карты она оплачивала продукты и средства личной гигиены, затем оформляла возврат денег, при этом оставляя себе выбранные товары. Преступные действия зафиксировала камера видеонаблюдения.

Девушка во всем призналась. Ущерб составил 30 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело о присвоение или растрате, то есть хищении вверенного имущества. Злоумышленнице грозит до двух лет лишения свободы, отметили в пресс-службе МВД Карелии.