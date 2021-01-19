Видеокамера в Петрозаводске показывает мир сквозь сосульки (ВИДЕО)

Необычный вид на перекресток в Петрозаводске открывается с видеокамеры наружного наблюдения.
Фотограф "Столицы на Онего" показал, как перекресток Лососинского шоссе и улицы Черняховского выглядит на рассвете сквозь сосульки на камере наружного наблюдения.
Также фотограф запечатлел, как рабочие убирают снег и сбивают опасные сосульки с крыш домов на площади Гагарина.
Ранее сообщалось, что сход снега и падение сосулек с крыш угрожает безопасности жителей Петрозаводска на улице Пограничной.
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