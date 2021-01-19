Видеокамера в Петрозаводске показывает мир сквозь сосульки (ВИДЕО)

Необычный вид на перекресток в Петрозаводске открывается с видеокамеры наружного наблюдения.

Фотограф "Столицы на Онего" показал, как перекресток Лососинского шоссе и улицы Черняховского выглядит на рассвете сквозь сосульки на камере наружного наблюдения.

Также фотограф запечатлел, как рабочие убирают снег и сбивают опасные сосульки с крыш домов на площади Гагарина.

Ранее сообщалось, что сход снега и падение сосулек с крыш угрожает безопасности жителей Петрозаводска на улице Пограничной.