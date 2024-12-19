Видеоловушка поймала в объектив зайцев, которые лакомятся корой деревьев в нацпарке «Ладожские шхеры»

Редкие кадры опубликовали в соцсети.

Зайцев запечатлела видеоловушка в национальном парке «Ладожские шхеры». Интересные кадры опубликовали в паблике Национальный парк «Ладожские шхеры».

Как отметил автор поста, зайцы не делают припасов на зиму. В холодное время они с удовольствием поедают кору молодых деревьев. Осенью, весной и летом эти животные поедают травинки, прутики, корни, ягоды и различные клубни.

«Часто зайцы приходят на поля, где они ищут остатки зерновых культур или озимых. Известны случаи, когда зимой зайцы подходили близко к жилищам людей и подъедали сено, заготовленное для домашних животных», — написали в паблике.

Ранее мы писали о том, что лось попал в объектив видеоловушки в нацпарке «Ладожские шхеры».